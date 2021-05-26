Молодой человек умолчал про отчисление из вуза
В Бурятии студент университета получал ежемесячную пенсию из-за потери кормильца. Но в январе 2020 года его отчислили. Молодой человек отправился в армию, где в дальнейшем подписал контракт. Однако социальные службы парень не предупредил о своём отчислении из вуза и службе в армии, сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Кяхтинскому гарнизону.
В итоге пенсию по потере кормильца молодой человек получал до декабря 2020 года. За это время ему было выплачено более 115 тысяч рублей.
В суде молодой человек признал вину и возместил ущерб в полном объёме.
Улан-Удэнским гарнизонным военным судом парень был признан виновным в мошенничестве при получении выплат. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
В Бурятии военнослужащий незаконно получал выплаты
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Несмотря на это цветущих растений мало
Состояние моста через реку Безымянная признали неудовлетворительным
Состоялся зональный отбор команд районов по волейболу и футболу
Она станет частью Аллеи Памяти на Пискаревском мемориальном кладбище
Запечатлеть цветение лиственницы удаётся немногим
Среди них есть жители Улан-Удэ и Иркутска
Спортсмены республики на домашних соревнованиях завоевали 32 медали
Жители по-прежнему обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию
Молодой человек умолчал про отчисление из вуза
Животные попали под отчуждение из-за случаев африканской чумы и бешенства
В сборах были задействованы более 300 военнослужащих
Бурятия впервые участвует в этом конкурсе красоты
Малышей назвали Марк и Кирилл
Пять семей-победителей представят регион на всероссийском этапе
Прошла легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Восточно-Сибирская правда»