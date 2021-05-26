В Бурятии военнослужащий незаконно получал выплаты

Молодой человек умолчал про отчисление из вуза



В Бурятии студент университета получал ежемесячную пенсию из-за потери кормильца. Но в январе 2020 года его отчислили. Молодой человек отправился в армию, где в дальнейшем подписал контракт. Однако социальные службы парень не предупредил о своём отчислении из вуза и службе в армии, сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Кяхтинскому гарнизону.



В итоге пенсию по потере кормильца молодой человек получал до декабря 2020 года. За это время ему было выплачено более 115 тысяч рублей.



В суде молодой человек признал вину и возместил ущерб в полном объёме.



Улан-Удэнским гарнизонным военным судом парень был признан виновным в мошенничестве при получении выплат. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

