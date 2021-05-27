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В Бурятии сохранится пасмурная погода

В Бурятии сохранится пасмурная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ до +17 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 мая по северной половине республики местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +15,+20, местами +6,+11.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +4,+6, днём +15,+17.
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