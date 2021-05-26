Малышей назвали Марк и Кирилл
25 мая в Кижингинском районе Бурятии проведена первая регистрация рождения двойни с начала этого года. Мальчиков назвали Марк и Кирилл, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Старший инспектор районного сектора Бутедма Цыдыпова поздравила с таким замечательным событием маму двойняшек Кристину Николаевну. Ей вручили свидетельства о рождении и пожелали крепкого здоровья малышам, мира в семье, добра и благополучия.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Баргузинском районе также прошла регистрация двойни. Она стала пятой с начала года.
Ещё в одном районе Бурятии родилась двойня
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурятия впервые участвует в этом конкурсе красоты
Малышей назвали Марк и Кирилл
Пять семей-победителей представят регион на всероссийском этапе
Прошла легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Восточно-Сибирская правда»
Основной день хурала посвящён дню рождения, просветления и уходу в Паринирвану Будды Шакьямуни
Столица Забайкалья не попала в список городов, которые получили это звание в мае
Спортсмены республики приняли участие в соревнованиях по спорту глухих
Намусорившийся мужчина заявил, что раскаялся
Спортсмены из Бурятии поборются в семи весовых категориях
Планируется привить 60% населения
Уровень воды поднялся в реке Тулунжа
Владимир Альфер не раз участвовал в крупных спасательных операциях
Подобные акции обещали продолжать и в будущем
10 лет в Бурятии было более 130 национальностей
Строительный кран не оборудовали маркировочными знаками