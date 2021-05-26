Более миллиона жителей Иркутской области планируют привить от коронавируса

Планируется привить 60% населения



Полный курс вакцинации от коронавируса в Иркутской области прошли 185 тысяч человек. 255,5 тысяч человек привиты первым компонентом вакцины. Информация прозвучала на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.



Для того чтобы сформировать иммунную прослойку в 60%, в Иркутской области необходимо привить более 1 млн человек.



В регионе открыто 89 прививочных кабинетов в 54 медицинских организациях, также работают мобильные прививочные пункты в торговых центрах, общежитиях, университетах, садоводствах.



Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова сообщила, что к настоящему времени в регионе зафиксировано 69 тысяч 428 случаев заболевания коронавирусом, среди них 6,5 тысяч приходится на несовершеннолетних. В целом показатель заболеваемости в Иркутской области на 15,2% ниже, чем в среднем по стране. При этом сохраняются высокие темпы прироста числа заболевших за сутки – более 100 человек ежедневно. Высоким остаётся и прирост пациентов с внебольничной пневмонией – 50-60 в сутки. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98, доля свободных коек для больных коронавирусом – 30%.



Всего в настоящее время в стационарах Иркутской области развернуто 1 624 койки для больных новой коронавирусной инфекцией, идёт постепенное сокращение числа этих коек и возращение к оказанию плановой медицинской помощи. Медицинскую помощь больным коронавирусом оказывают 324 врача, 894 сотрудника среднего медицинского персонала, 327 – младшего медицинского персонала, а также врачи-терапевты. Медработникам, работающим с такими пациентами, с начала пандемии начислено почти 3 млрд. рублей выплат. Помощь пациентам также оказывают дистанционные консультативные центры, ими проведено 4 тыс. консультаций.



Исследования на заболеваемость коронавирусом в Иркутской области осуществляются в 15 лабораториях. В целом за все время было проведено почти 2 млн тестов. Сроки выполнения не превышают 48 часов.



Пациентам, проходящим амбулаторное лечение коронавируса, предоставляются бесплатные лекарства. На эти цели за все время регион получил из федерального бюджета 240 млн рублей. Лекарственные препараты получили 29,5 тыс. пациентов, сформирован запас на 35 дней.



- Новая коронавирусная инфекция до сих пор не побеждена. В регионе каждые сутки фиксируется не менее 100 новых случаев заболевания. В соседней Бурятии зафиксирован резкий рост числа заболевших. Поэтому важно продолжать профилактическую работу, следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, – отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников.









