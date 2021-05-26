 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 мая

25 мая

Популярное

Более миллиона жителей Иркутской области планируют привить от коронавируса

Более миллиона жителей Иркутской области планируют привить от коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Планируется привить 60% населения

Полный курс вакцинации от коронавируса в Иркутской области прошли 185 тысяч человек. 255,5 тысяч человек привиты первым компонентом вакцины. Информация прозвучала на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.

Для того чтобы сформировать иммунную прослойку в 60%, в Иркутской области необходимо привить более 1 млн человек.

В регионе открыто 89 прививочных кабинетов в 54 медицинских организациях, также работают мобильные прививочные пункты в торговых центрах, общежитиях, университетах, садоводствах.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова сообщила, что к настоящему времени в регионе зафиксировано 69 тысяч 428 случаев заболевания коронавирусом, среди них 6,5 тысяч приходится на несовершеннолетних. В целом показатель заболеваемости в Иркутской области на 15,2% ниже, чем в среднем по стране. При этом сохраняются высокие темпы прироста числа заболевших за сутки – более 100 человек ежедневно. Высоким остаётся и прирост пациентов с внебольничной пневмонией – 50-60 в сутки. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98, доля свободных коек для больных коронавирусом – 30%.

Всего в настоящее время в стационарах Иркутской области развернуто 1 624 койки для больных новой коронавирусной инфекцией, идёт постепенное сокращение числа этих коек и возращение к оказанию плановой медицинской помощи. Медицинскую помощь больным коронавирусом оказывают 324 врача, 894 сотрудника среднего медицинского персонала, 327 – младшего медицинского персонала, а также врачи-терапевты. Медработникам, работающим с такими пациентами, с начала пандемии начислено почти 3 млрд. рублей выплат. Помощь пациентам также оказывают дистанционные консультативные центры, ими проведено 4 тыс. консультаций.

Исследования на заболеваемость коронавирусом в Иркутской области осуществляются в 15 лабораториях. В целом за все время было проведено почти 2 млн тестов. Сроки выполнения не превышают 48 часов.

Пациентам, проходящим амбулаторное лечение коронавируса, предоставляются бесплатные лекарства. На эти цели за все время регион получил из федерального бюджета 240 млн рублей. Лекарственные препараты получили 29,5 тыс. пациентов, сформирован запас на 35 дней.

- Новая коронавирусная инфекция до сих пор не побеждена. В регионе каждые сутки фиксируется не менее 100 новых случаев заболевания. В соседней Бурятии зафиксирован резкий рост числа заболевших. Поэтому важно продолжать профилактическую работу, следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, – отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников.




коронавирус вакцинация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

21 борец представит Бурятию на турнире «Иван Ярыгин»
21 борец представит Бурятию на турнире «Иван Ярыгин»
Общество, 26.05.2021
Спортсмены из Бурятии поборются в семи весовых категориях
В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности
В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности
Общество, 26.05.2021
Уровень воды поднялся в реке Тулунжа
Ушёл из жизни ветеран спасательной службы Бурятии
Ушёл из жизни ветеран спасательной службы Бурятии
Общество, 26.05.2021
Владимир Альфер не раз участвовал в крупных спасательных операциях
Вдоль федеральной трассы в Бурятии высадили 4 тысячи сосен
Вдоль федеральной трассы в Бурятии высадили 4 тысячи сосен
Общество, 26.05.2021
Подобные акции обещали продолжать и в будущем
Перепись покажет национальный состав Бурятии
Перепись покажет национальный состав Бурятии
Общество, 26.05.2021
10 лет в Бурятии было более 130 национальностей
В Иркутске башенный кран угрожал безопасности полётов
В Иркутске башенный кран угрожал безопасности полётов
Общество, 26.05.2021
Строительный кран не оборудовали маркировочными знаками
В Бурятии клещи покусали 505 человек
В Бурятии клещи покусали 505 человек
Общество, 26.05.2021
Обращений по поводу укусов меньше, чем годом ранее  
Байкальск вошёл в топ-10 направлений для автотуризма
Байкальск вошёл в топ-10 направлений для автотуризма
Общество, 26.05.2021
Дороже всего обойдётся автопутешествие в Евпаторию
В Улан-Удэ наградили лучших учеников кадетских классов Росгвардии
В Улан-Удэ наградили лучших учеников кадетских классов Росгвардии
Общество, 26.05.2021
Школьникам вручили переходящие кубки, грамоты и вымпела
«Аки корова»: В Бурятии засняли пасущегося медведя
«Аки корова»: В Бурятии засняли пасущегося медведя
Общество, 26.05.2021
Медведь после спячки наслаждался свежей травой. ВИДЕО
Весной в Улан-Удэ выпустили тысячу отловленных собак
Весной в Улан-Удэ выпустили тысячу отловленных собак
Общество, 26.05.2021
В приют навсегда отправилась одна агрессивная собака
В Улан-Удэ выбрали лучшую медсестру БСМП
В Улан-Удэ выбрали лучшую медсестру БСМП
Общество, 26.05.2021
Победительница конкурса трудится в отделении анестезиологии-реанимации
В Бурятии лесники, сотрудники ГИБДД и дети озеленили село
В Бурятии лесники, сотрудники ГИБДД и дети озеленили село
Общество, 26.05.2021
Сельчане посадили саженцы, которые спасли от уничтожения
В Бурятии хедлайнером «Голоса кочевников» станет группа «Танцы минус»
В Бурятии хедлайнером «Голоса кочевников» станет группа «Танцы минус»
Общество, 26.05.2021
Решён вопрос с хедлайнером второго дня фестиваля «Голос кочевников»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^