В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности

Уровень воды поднялся в реке Тулунжа
В связи с увеличением уровня воды в реке Тулунжа в столице Бурятии ввели режим повышенной готовности. Соответствующее решение подписал первый заместитель мэра Олег Екимовский, сообщили в пресс-службе мэрии.
Река Тулунжа, называемая в народе Тулунжинка, впадает в карьер Тулунжа вблизи СНТ «Современник». Поэтому в зоне возможного подтопления сейчас находятся СНТ «Современник», нижняя часть микрорайоне Тулунжа. Не исключается выход воды в промышленную зону по улице Кабанская, сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.
Организован ежесуточный мониторинг уровня воды в реке Тулунжа и одноимённом карьере. Для предотвращения угрозы подтопления СНТ «Современник» и нижней части микрорайона имеется специальная техника. Обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории.
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