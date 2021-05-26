В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности

Река Тулунжа, называемая в народе Тулунжинка, впадает в карьер Тулунжа вблизи СНТ «Современник». Поэтому в зоне возможного подтопления сейчас находятся СНТ «Современник», нижняя часть микрорайоне Тулунжа. Не исключается выход воды в промышленную зону по улице Кабанская, сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.





Организован ежесуточный мониторинг уровня воды в реке Тулунжа и одноимённом карьере. Для предотвращения угрозы подтопления СНТ «Современник» и нижней части микрорайона имеется специальная техника. Обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории.









В связи с увеличением уровня воды в реке Тулунжа в столице Бурятии ввели режим повышенной готовности. Соответствующее решение подписал первый заместитель мэра Олег Екимовский, сообщили в пресс-службе мэрии.