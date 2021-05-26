Основной день хурала посвящён дню рождения, просветления и уходу в Паринирвану Будды Шакьямуни
В Иволгинском дацане Бурятии проходит Дончод хурал. Сегодня, 26 мая, – основной день хурала. Его также называют «Праздником тысячи подношений». Он посвящён дню рождения, просветления и уходу в Паринирвану Будды Шакьямуни.
В начале хурала ламы читают текст «Лама Чодпа», также известный как «Гуру-йога» или ритуал почитания Учителя. Во время чтения этого текста гэсхы-ламы и гэик-ламы дацана совершают простирания от лица всех лам и молящихся, присутствующих на хурале. Кроме этого, специально к Дончод хуралу под руководством шогомбо-ламы были сделаны балины – подношения, которые выстроены в виде мандалы на алтаре.
Также по сложившейся традиции каждый из восьми больших годовых хуралов в Иволгинском дацане поддерживают жители различных сёл района. Проведение Дончод хурала взяли на себя жители Гильбиринского поселения - сёл Хурамша, Кокорино и Гильбира. Во время небольшого перерыва у лам на чаепитие («манжа») представители этих сёл сделали подношение священнослужителям.
- Этот день принято праздновать 15-го числа первого летнего месяца по лунному календарю, в 2021 году он приходится на 26 мая. Его также отмечают как Всемирный день мира и медитации во всех буддийских странах – праздник Весак. Считается, что в этот день в разные годы произошли три важных события в земной жизни Будды Шакьямуни – его рождение, просветление и уход в Паринирвану. В 2000 году праздник Весак включён в календарь ЮНЕСКО и с тех пор является международным, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.
В Иволгинском дацане проходит Дончод хурал
Общество, Фото:
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Основной день хурала посвящён дню рождения, просветления и уходу в Паринирвану Будды Шакьямуни
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