Ушёл из жизни ветеран спасательной службы Бурятии

Общество, Фото: предоставлено БПСО

Владимир Альфер не раз участвовал в крупных спасательных операциях



25 мая ушёл из жизни ветеран спасательной службы Владимир Альфер, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС.



Владимир Нотович работал спасателем-общественником с 1976 года. В начале 90-х был принят на должность технолога в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.



В 2004 перешёл работать в Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России на должность ведущего технолога в отдел эксплуатации и ремонта спасательного оборудования и средств индивидуальной защиты. С 2009 по 2019 работал спасателем 1 класса в Посольском поисково-спасательном подразделении Байкальского поисково-спасательного отряда.



За время работы спасателем Владимир Альфер принимал участие в таких крупных операциях, как ликвидация последствий землетрясения в Нефтегорске, устранение последствий техногенной аварии в турбинном цехе ТЭЦ-1 Улан-Удэ, авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Неоднократно был отмечен наградами МЧС России.

