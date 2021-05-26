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Ушёл из жизни ветеран спасательной службы Бурятии

Ушёл из жизни ветеран спасательной службы Бурятии
Общество,  Фото:предоставлено БПСО
Владимир Альфер не раз участвовал в крупных спасательных операциях

25 мая ушёл из жизни ветеран спасательной службы Владимир Альфер, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС.

Владимир Нотович работал спасателем-общественником с 1976 года. В начале 90-х был принят на должность технолога в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.

В 2004 перешёл работать в Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России на должность ведущего технолога в отдел эксплуатации и ремонта спасательного оборудования и средств индивидуальной защиты. С 2009 по 2019 работал спасателем 1 класса в Посольском поисково-спасательном подразделении Байкальского поисково-спасательного отряда.

За время работы спасателем Владимир Альфер принимал участие в таких крупных операциях, как ликвидация последствий землетрясения в Нефтегорске, устранение последствий техногенной аварии в турбинном цехе ТЭЦ-1 Улан-Удэ, авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Неоднократно был отмечен наградами МЧС России.
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