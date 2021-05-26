Краевые соревнования проведут для юношей и девушек 2009 года
Открытие фестиваля и первенства по мини-баскетболу среди юношей и девушек 2009 года рождения состоится 27 мая в 13:00 на спортивных площадках стадиона «Локомотив» в Чите. Участие в состязаниях примут юноши и девушки из Нерчинского, Шилкинского, Каларского районов Забайкалья и краевой столицы.
- Мини-баскетбол сложно назвать очень известной игрой, но свою популярность он имеет. В него играют дети до 12 лет, для которых обычный баскетбол ещё не совсем подходит, - рассказали в федерации баскетбола Забайкальского края.
- Фестиваль и первенство Забайкальского края по мини-баскетболу проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития баскетбола на территории края, формирования востребованности здорового образа жизни среди детей. Кроме того, соревнования станут первичным просмотром и отбором перспективных детей в резерв сборных команд Забайкалья, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Подведение итогов фестиваля, награждение и закрытие соревнований состоится 29 мая в 14:00 на стадионе «Локомотив».
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Чита примет фестиваль и первенство по мини-баскетболу
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