Пять семей-победителей представят регион на всероссийском этапе
В Забайкалье подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2021». В этом году участие в конкурсе приняли 28 семей из 20 районов края.
Лучших определяли в пяти разных номинациях. По решению оргкомитета конкурса победителями регионального этапа были признаны следующие семьи:
- в номинации «Многодетная семья» - семья Сикора (Оловяннинский район);
- в номинации «Молодая семья» - семья Семёновых (Читинский район);
- в номинации «Сельская семья» - семья Хафизовых (Улётовский район);
- в номинации «Золотая семья» - семья Кожевниковых (Карымский район);
- в номинации «Семья – хранитель традиций» - семья Баясхалановых (Агинский район).
Все семьи-победители представят Забайкалье на всероссийском этапе, который пройдёт в Москве в ноябре этого года.
Напомним, что в 2020 победителем V всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России» стала семья Бакшеевых из Забайкальского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения региона.
Агинская семья стала одной из «Семей года» в Забайкалье
Общество, Фото:
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