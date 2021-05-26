Агинская семья стала одной из «Семей года» в Забайкалье

Общество, Фото: пресс-служба минтруда Забайкальского края

Пять семей-победителей представят регион на всероссийском этапе



В Забайкалье подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2021». В этом году участие в конкурсе приняли 28 семей из 20 районов края.



Лучших определяли в пяти разных номинациях. По решению оргкомитета конкурса победителями регионального этапа были признаны следующие семьи:

- в номинации «Многодетная семья» - семья Сикора (Оловяннинский район);

- в номинации «Молодая семья» - семья Семёновых (Читинский район);

- в номинации «Сельская семья» - семья Хафизовых (Улётовский район);

- в номинации «Золотая семья» - семья Кожевниковых (Карымский район);

- в номинации «Семья – хранитель традиций» - семья Баясхалановых (Агинский район).



Все семьи-победители представят Забайкалье на всероссийском этапе, который пройдёт в Москве в ноябре этого года.



Напомним, что в 2020 победителем V всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России» стала семья Бакшеевых из Забайкальского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения региона.

