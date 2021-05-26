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Вдоль федеральной трассы в Бурятии высадили 4 тысячи сосен

Вдоль федеральной трассы в Бурятии высадили 4 тысячи сосен
Общество,  Фото:Упрдор "Южный Байкал"
Подобные акции обещали продолжать и в будущем

В рамках акции «Дни леса» федеральные дорожники пополнили природные богатства Бурятии, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал»

В ходе экологической акции сотрудники Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» и подрядных организаций высадили свыше четырёх тысяч сеянцев сосны вблизи трассы А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией.

- Мы уделяем пристальное внимание охране окружающей среды. Все работы, проводимые Управлением, строго соответствуют требованиям законодательства в сфере сохранения экологии, - отметил Радик Фаразутдинов, начальник Управления федеральных автодорог «Южный Байкал».

В дополнение к природоохранным и компенсационным мероприятиям по сохранению окружающей среды Управление стало инициатором акции «Дни леса». Эта акция призвана оказать содействие естественному восстановлению лесов.

- Мы планируем продолжить проведение таких акций, нацеленных на повышение экологического благополучия Бурятии, - сообщил главный инженер Управления Владимир Малышев.

Трёхлетние сеянцы сосны украсили территорию Селенгинского лесничества. Здесь ежегодно высаживают 30 га лесных культур.

- Мы восстанавливаем природу, в местах, пострадавших от лесных пожаров, снова высаживаем лесные культуры, - сообщил главный лесничий Селенгинского лесничества Сергей Барлуков.

Цель экологической акции «Дни леса» созвучна с главной задачей нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов»: приумножить зелёный фонд государства.


озеленение Упрдор "Южный Байкал" федеральная трасса
 
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