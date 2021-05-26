Подобные акции обещали продолжать и в будущем
В рамках акции «Дни леса» федеральные дорожники пополнили природные богатства Бурятии, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
В ходе экологической акции сотрудники Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» и подрядных организаций высадили свыше четырёх тысяч сеянцев сосны вблизи трассы А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией.
- Мы уделяем пристальное внимание охране окружающей среды. Все работы, проводимые Управлением, строго соответствуют требованиям законодательства в сфере сохранения экологии, - отметил Радик Фаразутдинов, начальник Управления федеральных автодорог «Южный Байкал».
В дополнение к природоохранным и компенсационным мероприятиям по сохранению окружающей среды Управление стало инициатором акции «Дни леса». Эта акция призвана оказать содействие естественному восстановлению лесов.
- Мы планируем продолжить проведение таких акций, нацеленных на повышение экологического благополучия Бурятии, - сообщил главный инженер Управления Владимир Малышев.
Трёхлетние сеянцы сосны украсили территорию Селенгинского лесничества. Здесь ежегодно высаживают 30 га лесных культур.
- Мы восстанавливаем природу, в местах, пострадавших от лесных пожаров, снова высаживаем лесные культуры, - сообщил главный лесничий Селенгинского лесничества Сергей Барлуков.
Цель экологической акции «Дни леса» созвучна с главной задачей нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов»: приумножить зелёный фонд государства.
Вдоль федеральной трассы в Бурятии высадили 4 тысячи сосен
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подобные акции обещали продолжать и в будущем
10 лет в Бурятии было более 130 национальностей
Строительный кран не оборудовали маркировочными знаками
Обращений по поводу укусов меньше, чем годом ранее
Дороже всего обойдётся автопутешествие в Евпаторию
Школьникам вручили переходящие кубки, грамоты и вымпела
Медведь после спячки наслаждался свежей травой. ВИДЕО
В приют навсегда отправилась одна агрессивная собака
Победительница конкурса трудится в отделении анестезиологии-реанимации
Сельчане посадили саженцы, которые спасли от уничтожения
Решён вопрос с хедлайнером второго дня фестиваля «Голос кочевников»
Абумуслим отправил свою работу на конкурс «Моя история Победы»
Пользователи социальных сетей ждут ответа от политика
Акция прошла в Баргузинском районе
В эстафете отрыв составил долю секунды