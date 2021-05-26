В Забайкалье фермерам возместят ущерб за отчуждённый скот

Животные попали под отчуждение из-за случаев африканской чумы и бешенства



Министерство финансов Забайкальского края направило средства на возмещение ущерба, понесённого собственниками при отчуждении животных из-за африканской чумы свиней и бешенства. Сумму назвала глава ведомства Вера Антропова.



- Собственнику пострадавшего хозяйства в селе Кункур Агинского района будет компенсировано 55,6 тысячи рублей – там был зафиксирован случай бешенства крупного рогатого скота. Кроме того, почти 460 тысяч рублей получат и собственники животных в Чите и Читинском районе, чей скот попал под отчуждение из-за недавней вспышки АЧС. Средства на компенсацию выделены из резервного фонда правительства Забайкальского края, – рассказала Вера Антропова.



Напомним, ранее правительство компенсировало фермерам, чьи хозяйства попали в угрожаемую зону вируса африканской чумы свиней в Чите и Читинском районе, 27,2 миллиона рублей. Вспышка бешенства была зафиксирована 9 апреля в одном из личных подсобных хозяйств села Кункур Агинского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

