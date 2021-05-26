Детский омбудсмен Бурятии проверила центр помощи детям

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Также Наталья Ганькина передала ребятам игровое оборудование и технику



В Бурятии Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, посетила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталья Ганькина. Во ходе рабочего визита она проверила условия проживания, воспитания, реабилитации детей, а также побеседовала с ребятами, уделив каждому внимание. Также детский омбудсмен передала ребятам центра, приобретённые спонсорами игровое оборудование и технику для проведения занятий по тестопластике, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ



- Не так давно ко мне обратились неравнодушные люди с большим желаниям помочь детям, которые остались без родителей. Вместе с директором Бичурского центра мы написали проект, предусматривающий мероприятия по психологической разгрузке и игротерапии для детей, - уточнила Наталья Ганькина и поблагодарила спонсоров за оказанную финансовую помощь по приобретению в рамках проекта аквариума, сухого бассейна, игрового оборудования и техники для тестопластики.



По её словам, видеть радость и восторг в глазах детей - это бесценно. Передавая детям приобретённое по проекту оборудование, омбудсмен пожелала детям замечательного летнего отдыха, без происшествий и неприятностей, а самое главное – чтобы исполнились все их детские желания.



- Наши ребята подготовили для Натальи Викторовны небольшой концерт, сделали подарки своими руками. Встреча получилась тёплой, радостной и незабываемой для каждого ребёнка, - рассказал директор учреждения Игорь Савельев. - Мы выражаем искреннюю признательность и от всей души благодарим всех неравнодушных людей, кому небезразлична судьба детей, оставшихся без родительской любви и заботы.

