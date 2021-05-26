В Иркутске башенный кран угрожал безопасности полётов

Строительный кран не оборудовали маркировочными знаками



В Октябрьском районе Иркутска строительная компания разместила башенный строительный кран, угрожавший безопасности полётов.



Его высота превышает установленные ограничения по высоте на 19,58 метров.



По закону, собственники зданий, сооружений и других объектов для безопасности полётов воздушных судов обязаны размещать за свой счёт маркировочные знаки и устройства в соответствии с федеральными авиационными правилами. Однако строительный кран не был оснащён необходимыми маркировочными знаками и световым ограждением. Так что пилоты самолёты не могли его видеть.



- Транспортный прокурор возбудили в отношении юридического лица административное дело по ч. 6 ст. 11.3 КоАП РФ. Материалы дела находятся на рассмотрении в Госавианадзоре, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

