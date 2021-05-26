Строительный кран не оборудовали маркировочными знаками
В Октябрьском районе Иркутска строительная компания разместила башенный строительный кран, угрожавший безопасности полётов.
Его высота превышает установленные ограничения по высоте на 19,58 метров.
По закону, собственники зданий, сооружений и других объектов для безопасности полётов воздушных судов обязаны размещать за свой счёт маркировочные знаки и устройства в соответствии с федеральными авиационными правилами. Однако строительный кран не был оснащён необходимыми маркировочными знаками и световым ограждением. Так что пилоты самолёты не могли его видеть.
- Транспортный прокурор возбудили в отношении юридического лица административное дело по ч. 6 ст. 11.3 КоАП РФ. Материалы дела находятся на рассмотрении в Госавианадзоре, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутске башенный кран угрожал безопасности полётов
Общество, Фото:
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