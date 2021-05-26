 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 мая

25 мая

Популярное

В Иркутске башенный кран угрожал безопасности полётов

В Иркутске башенный кран угрожал безопасности полётов
Общество,  Фото:pixabay.com
Строительный кран не оборудовали маркировочными знаками

В Октябрьском районе Иркутска строительная компания разместила башенный строительный кран, угрожавший безопасности полётов.

Его высота превышает установленные ограничения по высоте на 19,58 метров.

По закону, собственники зданий, сооружений и других объектов для безопасности полётов воздушных судов обязаны размещать за свой счёт маркировочные знаки и устройства в соответствии с федеральными авиационными правилами. Однако строительный кран не был оснащён необходимыми маркировочными знаками и световым ограждением. Так что пилоты самолёты не могли его видеть.

- Транспортный прокурор возбудили в отношении юридического лица административное дело по ч. 6 ст. 11.3 КоАП РФ. Материалы дела находятся на рассмотрении в Госавианадзоре, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
авиационная безопасность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Вдоль федеральной трассы в Бурятии высадили 4 тысячи сосен
Вдоль федеральной трассы в Бурятии высадили 4 тысячи сосен
Общество, 26.05.2021
Подобные акции обещали продолжать и в будущем
Перепись покажет национальный состав Бурятии
Перепись покажет национальный состав Бурятии
Общество, 26.05.2021
10 лет в Бурятии было более 130 национальностей
В Иркутске башенный кран угрожал безопасности полётов
В Иркутске башенный кран угрожал безопасности полётов
Общество, 26.05.2021
Строительный кран не оборудовали маркировочными знаками
В Бурятии клещи покусали 505 человек
В Бурятии клещи покусали 505 человек
Общество, 26.05.2021
Обращений по поводу укусов меньше, чем годом ранее  
Байкальск вошёл в топ-10 направлений для автотуризма
Байкальск вошёл в топ-10 направлений для автотуризма
Общество, 26.05.2021
Дороже всего обойдётся автопутешествие в Евпаторию
В Улан-Удэ наградили лучших учеников кадетских классов Росгвардии
В Улан-Удэ наградили лучших учеников кадетских классов Росгвардии
Общество, 26.05.2021
Школьникам вручили переходящие кубки, грамоты и вымпела
«Аки корова»: В Бурятии засняли пасущегося медведя
«Аки корова»: В Бурятии засняли пасущегося медведя
Общество, 26.05.2021
Медведь после спячки наслаждался свежей травой. ВИДЕО
Весной в Улан-Удэ выпустили тысячу отловленных собак
Весной в Улан-Удэ выпустили тысячу отловленных собак
Общество, 26.05.2021
В приют навсегда отправилась одна агрессивная собака
В Улан-Удэ выбрали лучшую медсестру БСМП
В Улан-Удэ выбрали лучшую медсестру БСМП
Общество, 26.05.2021
Победительница конкурса трудится в отделении анестезиологии-реанимации
В Бурятии лесники, сотрудники ГИБДД и дети озеленили село
В Бурятии лесники, сотрудники ГИБДД и дети озеленили село
Общество, 26.05.2021
Сельчане посадили саженцы, которые спасли от уничтожения
В Бурятии хедлайнером «Голоса кочевников» станет группа «Танцы минус»
В Бурятии хедлайнером «Голоса кочевников» станет группа «Танцы минус»
Общество, 26.05.2021
Решён вопрос с хедлайнером второго дня фестиваля «Голос кочевников»
Мальчик из Дагестана победил в конкурсе горсовета Улан-Удэ
Мальчик из Дагестана победил в конкурсе горсовета Улан-Удэ
Общество, 26.05.2021
Абумуслим отправил свою работу на конкурс «Моя история Победы»
Блогер задал неудобные вопросы Вячеславу Дамдинцурунову
Блогер задал неудобные вопросы Вячеславу Дамдинцурунову
Общество, 26.05.2021
Пользователи социальных сетей ждут ответа от политика
Акцию «Пропустите пешеходов» провели в Бурятии
Акцию «Пропустите пешеходов» провели в Бурятии
Общество, 26.05.2021
Акция прошла в Баргузинском районе
В Бурятии определили лучших бегунов среди сотрудников МЧС
В Бурятии определили лучших бегунов среди сотрудников МЧС
Общество, 26.05.2021
В эстафете отрыв составил долю секунды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^