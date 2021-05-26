В Бурятии клещи покусали 505 человек

Обращений по поводу укусов меньше, чем годом ранее



В Бурятии растёт число людей, которых покусали клещи. Неделю назад их было 360. По данным управления Роспотребнадзора на 25 мая, за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились уже 505 человек, из них 164 ребёнка.



- Данный показатель на 39,8 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Укусы зарегистрированы в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском, Хоринском районах, в городе Северобайкальск и в лечебно-профилактических учреждениях Улан-Удэ.



От клещевого вирусного энцефалита планируется привить более 77 тысяч человек. На данный момент привито 43 тысячи человек.



Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.

