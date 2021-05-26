Байкальск вошёл в топ-10 направлений для автотуризма

Десять популярных направлений для автотуризма, по версии TVIL.RU:







За последние два года автомобильный туризм набирает популярность в России и в мире. Туристы приобретают автодома и прицепы для путешествий по нескольким регионам. Они останавливаются на отдых в автокемпингах. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие направления наиболее популярны для автомобильного путешествия. Список составлен на основании данных бронирований в автокемпингах туристами летом 2021 года.В современных автокемпингах предоставляют всё необходимое для отдыха: кухня, мангал, свой пляж, парковка, питание, горячая вода, душ.По статистике TVIL.RU, туристы бронируют кемпинги для отдыха в автопутешествиях на лето от 2 до 13 ночей. Дешевле отдохнуть в городе Пряжа в Карелии, дороже – в Евпатории.1. Евпатория2. Анапа3. Гагра4. Калининград5. Таганрог6. Байкальск7. Банное8. Петродворец9. Пряжа10. Руза