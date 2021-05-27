В Иркутске пробегут благотворительный забег

Акция «Спорт во благо» состоится 29 мая на острове Юность



В Иркутске на острове Юность 29 мая пройдёт благотворительный забег «Спорт во благо» в пользу областной общественной организации родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга» на программы раннего развития детей с синдромом Дауна. В мероприятии могут поучаствовать все желающие.



Будут предусмотрены различные дистанции. Забеги на дистанции 3 и 6 км будут проходить по кольцу по внутренним аллеям острова Юность. Забеги на дистанции 50, 300 и 600 метров, костюмированный забег «Fun Run» на 300 метров, взрослая и детская эстафеты 4х300 метров проводятся по размеченной прямой аллеи острова Юность.



В этом году благотворительный забег «Спорт во благо» будет проводиться в Иркутске в шестой раз. На каждой дистанции предусмотрен благотворительный взнос. Собранные средства пойдут на реализацию программ раннего развития детей с синдромом Дауна.



Зарегистрироваться можно будет в день забега, 29 мая, на стойке регистрации с 9:30 до 10:45 на все виды дистанций. Заявки на участие в старте заполняются также на сайте http://raduga-sd.ru/ до 23:59 28 мая. После регистрации на электронный адрес зарегистрировавшегося будет направлено приглашение-подтверждение участия в пробеге со всей необходимой информацией.



Программа мероприятия



9:30 – Сбор участников, выдача стартовых комплектов для дистанции 3 и 6 км, регистрация участников пробега Fun-Run, забегов на 300 и 600 метров

10:45 – Открытие мероприятия, разминка

11:00 – Старт детского забега на 50 метров

11:10 – Старт костюмированного забега «Fun Run» на 300 метров

11:20 – Старт забега на 300 метров

11:30 – Старт забега на 600 метров

11:40 – Старт взрослой корпоративной эстафеты 4х300 метров

12:00 – Старт детской корпоративной эстафеты 4х300 метров

12:20 – Старт основного забега на 3 км (3 круга) и 6 км (6 кругов)

12:25 – Старт участников скандинавской ходьбы на 3 и 6 км

13:00-13:30 – Награждение победителей и призёров. Закрытие



Возрастное ограничение 0+

