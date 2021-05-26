Школьникам вручили переходящие кубки, грамоты и вымпелы
В Улан-Удэ подвели итоги учебного года в кадетских классах Росгвардии. На торжественной линейке с приветственным словом перед ребятами выступили директор средней школы № 18 Елена Макарова и представитель управления Росгвардии по Бурятии капитан Алексей Иванов.
- Воспитанники кадетских классов Росгвардии продемонстрировали серьёзные результаты в учебном году, и в этом огромная заслуга педагогического состава администрации школы. Поздравляю вас с достигнутыми успехами в учёбе, в спорте и общественной жизни школы. Желаю вам с гордостью нести высокое звание кадета Росгвардии, - поздравил ребят офицер.
По итогам учебного года лучшими кадетами были признаны ученики 5-8 классов Даниил, Милена, Григорий и Анастасия. Им были вручены переходящие кубки, грамоты и вымпелы.
В 2018 году в средней общеобразовательной школе № 18 Улан-Удэ был открыт первый росгвардейский кадетский класс.
В Улан-Удэ наградили лучших учеников кадетских классов Росгвардии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Медведь после спячки наслаждался свежей травой. ВИДЕО
В приют навсегда отправилась одна агрессивная собака
Победительница конкурса трудится в отделении анестезиологии-реанимации
Сельчане посадили саженцы, которые спасли от уничтожения
Решён вопрос с хедлайнером второго дня фестиваля «Голос кочевников»
Абумуслим отправил свою работу на конкурс «Моя история Победы»
Пользователи социальных сетей ждут ответа от политика
Акция прошла в Баргузинском районе
В эстафете отрыв составил долю секунды
Озеленили территорию Хоринской школы
Соседние регионы оказались в демографическом рейтинге ниже Бурятии
Всего на переселение из аварийного жилья в зоне БАМ в этом году предусмотрено более 300 млн
Комплекс оборудован телефонной и радиосвязью
Покупатели и продавцы автомобилей редко выбирают безналичный способ оплаты
Во время испытаний выявили более десяти порывов на теплосетях