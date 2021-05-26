В Улан-Удэ наградили лучших учеников кадетских классов Росгвардии

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Школьникам вручили переходящие кубки, грамоты и вымпелы



В Улан-Удэ подвели итоги учебного года в кадетских классах Росгвардии. На торжественной линейке с приветственным словом перед ребятами выступили директор средней школы № 18 Елена Макарова и представитель управления Росгвардии по Бурятии капитан Алексей Иванов.



- Воспитанники кадетских классов Росгвардии продемонстрировали серьёзные результаты в учебном году, и в этом огромная заслуга педагогического состава администрации школы. Поздравляю вас с достигнутыми успехами в учёбе, в спорте и общественной жизни школы. Желаю вам с гордостью нести высокое звание кадета Росгвардии, - поздравил ребят офицер.



По итогам учебного года лучшими кадетами были признаны ученики 5-8 классов Даниил, Милена, Григорий и Анастасия. Им были вручены переходящие кубки, грамоты и вымпелы.



В 2018 году в средней общеобразовательной школе № 18 Улан-Удэ был открыт первый росгвардейский кадетский класс.





