«Аки корова»: В Бурятии засняли пасущегося медведя

Специалисты отмечают, что так косолапые весной запасаются необходимыми питательными веществами. Голодный зверь после зимней спячки неприхотлив, поэтому в рацион попадает всё, что можно съесть.









- Мы только приехали на место, я завёл трактор и тут прибежал косолапый, встал на задние лапы и смотрит на трактор. Скорее всего, мишке стало интересно, что за «зверь» издаёт такие громкие звуки, - с улыбкой рассказал тракторист Кудунского лесхоза Николай Башкиров.



