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«Аки корова»: В Бурятии засняли пасущегося медведя

«Аки корова»: В Бурятии засняли пасущегося медведя
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Медведь после спячки наслаждался свежей травой. ВИДЕО

В Баргузинском районе Бурятии лесники заметили хозяина тайги, когда тот жевал траву. Об этом рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Мишка спокойно разгуливал по полянке, жевал свежую траву и добывал коренья, прямо аки корова, - рассказал участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.

Специалисты отмечают, что так косолапые весной запасаются необходимыми питательными веществами. Голодный зверь после зимней спячки неприхотлив, поэтому в рацион попадает всё, что можно съесть.



Также любопытного медведя повстречали сотрудники Кудунского лесхоза. Лесники прокладывали минерализованную полосу в местности Дутулур Кижингинского лесничества, как вдруг на гул трактора из леса выбежал любопытный мишка.

- Мы только приехали на место, я завёл трактор и тут прибежал косолапый, встал на задние лапы и смотрит на трактор. Скорее всего, мишке стало интересно, что за «зверь» издаёт такие громкие звуки, - с улыбкой рассказал тракторист Кудунского лесхоза Николай Башкиров.


Как сообщал «Байкал-Daily», в середине мая на территорию Баргузинского лесхоза пришла ондатра. В апреле в Баргузинском районе за лесниками устроил слежку глухарь. В марте в Иволгинском районе лесники встретили задумчивого зайца. В январе также в Баргузинском районе перед лесниками позировали изюбри.


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