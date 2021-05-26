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Весной в Улан-Удэ выпустили тысячу отловленных собак

Весной в Улан-Удэ выпустили тысячу отловленных собак
Общество, 
В приют навсегда отправилась одна агрессивная собака

С начала марта в Улан-Удэ поймали, привили, стерилизовали и выпустили обратно 1092 собаки. Новых хозяев обрели 83 безнадзорные собаки. Одна передана на пожизненное содержание в приют как агрессивная, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

- В прежнюю среду обитания мы отпустили более тысячи особей уже после проведения всех процедур. То есть животные привиты от бешенства, стерилизованы, маркированы, - сообщил на планерном совещании заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Всего с 1 марта по 24 мая поступило 1289 заявок от жителей города, отловлено 1335 особей. Из них в Октябрьском районе – 312, Советском - 478 и Железнодорожном – 545.

Животных ловят с помощью сетей, сачков, ловушек, пищевых приманок.


В Улан-Удэ с 1 марта работает компания «Байкалагроветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат».

Компания работает по заявительной системе, то есть нужно обратиться с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных.

С 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.
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