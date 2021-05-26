В Улан-Удэ развернётся тир с искусственным интеллектом

Его впервые покажут на форуме «Армия-2021»



На военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится в августе на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, будет развёрнут интерактивный лазерный тир «Рубин-110». Возможность проверить свои навыки во владении стрелковым оружием и меткости будет у каждого посетителя форума.



Программное обеспечение тира моделирует действия условного противника. Эта разработка даёт возможность стрелку развивать нестандартное мышление и быстро принимать решение в экстренных ситуациях.



- Его эффективность в том, что при загрузке одного и того же упражнения с одинаковой локацией, условный противник на экране будет действовать и перемещаться по различным маршрутам, использовать нестандартные методы исходя из текущей обстановки. Это не даёт возможности стрелку повторяться в своих действиях и заставляет постоянно использовать новые огневые приёмы и совершенствовать тактические действия, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Стоит отметить, что интерактивный лазерный стрелковый тир «Рубин-110» стал всё чаще применяться в общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, после подтверждения своей эффективности. Применение лазерного тира значительно повысило уровень огневой подготовки военнослужащих, а также позволило улучшить результаты в меткости поражения целей.



Стрельба осуществляется с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела. Тир позволяет стрелять одновременно до 6 обучаемых с регистрацией, обработкой и отображением персональных результатов по каждому стрелку. Кроме этого, можно производить стрельбу из АК, РПК одиночными выстрелами и очередями в зависимости от условий упражнения, а также выполнять упражнения начальных стрельб, упражнений учебных и контрольных стрельб из пистолета, автомата, СВД и другого оружия в соответствии с курсом стрельб.



- Преимуществом данного тира является его мобильность, быстрота развёртывания, возможность в ходе тренировки производить стрельбу из различных положений с места и в движении. Уникальность стрелкового комплекса состоит не только в том, что в него входит более 2000 стрелковых упражнений, но и в том, что все они разработаны совместно со специалистами огневой подготовки с учётом наставлений по стрелковому делу, - поясняет пресс-служба ВВО. - При выполнении стрельб учитываются баллистические характеристики оружия и метеорологические условия стрельбы. Также тир позволяет проверить навыки новобранцев до выхода на боевое стрельбище и экономить боеприпасы.

