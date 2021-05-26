 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 мая

25 мая

Популярное

В Улан-Удэ развернётся тир с искусственным интеллектом

В Улан-Удэ развернётся тир с искусственным интеллектом
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Его впервые покажут на форуме «Армия-2021»

На военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится в августе на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, будет развёрнут интерактивный лазерный тир «Рубин-110». Возможность проверить свои навыки во владении стрелковым оружием и меткости будет у каждого посетителя форума.

Программное обеспечение тира моделирует действия условного противника. Эта разработка даёт возможность стрелку развивать нестандартное мышление и быстро принимать решение в экстренных ситуациях.

- Его эффективность в том, что при загрузке одного и того же упражнения с одинаковой локацией, условный противник на экране будет действовать и перемещаться по различным маршрутам, использовать нестандартные методы исходя из текущей обстановки. Это не даёт возможности стрелку повторяться в своих действиях и заставляет постоянно использовать новые огневые приёмы и совершенствовать тактические действия, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Стоит отметить, что интерактивный лазерный стрелковый тир «Рубин-110» стал всё чаще применяться в общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, после подтверждения своей эффективности. Применение лазерного тира значительно повысило уровень огневой подготовки военнослужащих, а также позволило улучшить результаты в меткости поражения целей.

Стрельба осуществляется с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела. Тир позволяет стрелять одновременно до 6 обучаемых с регистрацией, обработкой и отображением персональных результатов по каждому стрелку. Кроме этого, можно производить стрельбу из АК, РПК одиночными выстрелами и очередями в зависимости от условий упражнения, а также выполнять упражнения начальных стрельб, упражнений учебных и контрольных стрельб из пистолета, автомата, СВД и другого оружия в соответствии с курсом стрельб.

- Преимуществом данного тира является его мобильность, быстрота развёртывания, возможность в ходе тренировки производить стрельбу из различных положений с места и в движении. Уникальность стрелкового комплекса состоит не только в том, что в него входит более 2000 стрелковых упражнений, но и в том, что все они разработаны совместно со специалистами огневой подготовки с учётом наставлений по стрелковому делу, - поясняет пресс-служба ВВО. - При выполнении стрельб учитываются баллистические характеристики оружия и метеорологические условия стрельбы. Также тир позволяет проверить навыки новобранцев до выхода на боевое стрельбище и экономить боеприпасы.
армия ВВО Бурятия форум тир
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ развернётся тир с искусственным интеллектом
В Улан-Удэ развернётся тир с искусственным интеллектом
Общество, 26.05.2021
Его впервые покажут на форуме «Армия-2021»
Чита примет фестиваль и первенство по мини-баскетболу
Чита примет фестиваль и первенство по мини-баскетболу
Общество, 26.05.2021
Краевые соревнования проведут для юношей и девушек 2009 года
Детский омбудсмен Бурятии проверила центр помощи детям
Детский омбудсмен Бурятии проверила центр помощи детям
Общество, 26.05.2021
Также Наталья Ганькина передала ребятам игровое оборудование и технику
В Бурятии и Забайкалье проведут масштабные танковые учения
В Бурятии и Забайкалье проведут масштабные танковые учения
Общество, 26.05.2021
Первое из них запланировано на конец июля
В Забайкалье растёт плотность диких тюльпанов
В Забайкалье растёт плотность диких тюльпанов
Общество, 26.05.2021
Несмотря на это цветущих растений мало
На мосту трассы «Байкал» ввели ограничение движения транспорта
На мосту трассы «Байкал» ввели ограничение движения транспорта
Общество, 26.05.2021
Состояние моста через реку Безымянная признали неудовлетворительным
В Бурятии проходят отборочные соревнования в финал сельских игр
В Бурятии проходят отборочные соревнования в финал сельских игр
Общество, 26.05.2021
Состоялся зональный отбор команд районов по волейболу и футболу
В Петербурге появится памятная плита забайкальцам, защищавшим Ленинград
В Петербурге появится памятная плита забайкальцам, защищавшим Ленинград
Общество, 26.05.2021
Она станет частью Аллеи Памяти на Пискаревском мемориальном кладбище
В Бурятии запечатлели цветение лиственницы
В Бурятии запечатлели цветение лиственницы
Общество, 26.05.2021
Запечатлеть цветение лиственницы удаётся немногим
76 человек написали Байкальский экодиктант на «отлично»
76 человек написали Байкальский экодиктант на «отлично»
Общество, 26.05.2021
Среди них есть жители Улан-Удэ и Иркутска
В Бурятии разыграли кубок по фигурному катанию
В Бурятии разыграли кубок по фигурному катанию
Общество, 26.05.2021
Спортсмены республики на домашних соревнованиях завоевали 32 медали
В Бурятии режим ограничений продлили до конца июля
В Бурятии режим ограничений продлили до конца июля
Общество, 26.05.2021
Жители по-прежнему обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию

В Бурятии военнослужащий незаконно получал выплаты
В Бурятии военнослужащий незаконно получал выплаты
Общество, 26.05.2021
Молодой человек умолчал про отчисление из вуза
В Забайкалье фермерам возместят ущерб за отчуждённый скот
В Забайкалье фермерам возместят ущерб за отчуждённый скот
Общество, 26.05.2021
Животные попали под отчуждение из-за случаев африканской чумы и бешенства
В Бурятии военные освоили новые технические средства разведки
В Бурятии военные освоили новые технические средства разведки
Общество, 26.05.2021
В сборах были задействованы более 300 военнослужащих

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^