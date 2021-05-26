В Улан-Удэ выбрали лучшую медсестру БСМП





Оюна Доржиевна трудится в БСМП уже 20 лет, но скромно утверждает, что не ожидала своей победы.

Лучшую медсестру выбрали в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. Звания лучшей удостоена Оюна Маланова из отделения анестезиологии-реанимации, сообщили в БСМП.- Оюна Доржиевна добросовестно трудится в отделении анестезиологии-реанимации БСМП уже 20 лет. С приходом COVID-19 была в первых рядах в борьбе с опасным вирусом. Её по праву считают самым творческим человеком отделения. Участвует во всех конкурсах родной больницы. Также это бессменный участник волейбольных соревнований. А после тяжелых трудовых смен любит проводить время с семьей – особенно походы на лыжах, - рассказали о победительнице конкурса представители больницы.Второе место заняла Дарима Жамбалова из отделения эндоскопии, третье – Елена Маликова из терапевтического отделения. Все участницы получили призы.Конкурс «Лучший специалист сестринского дела – 2021» в честь Всемирного дня медицинской сестры провёл совет медсестёр больницы. Четыре этапа состязаний раскрывали как профессиональные знания и навыки участниц, так и их творческие способности. Конкурсанток оценивало компетентное жюри под председательством главврача Дамбинимы Самбуева.