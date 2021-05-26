В Бурятии лесники, сотрудники ГИБДД и дети озеленили село

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Сельчане посадили саженцы, которые спасли от уничтожения



В рамках международной акции «Сад памяти» сотрудники Баргузинского лесхоза провели посадку саженцев в селе Баргузин. Помочь лесникам решили сотрудники ГИБДД, а также воспитанники и сотрудники Дома детского творчества, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Перед посадкой лесники провели инструктаж о том, как правильно посадить саженцы, чтобы они прижились.



- Мы очень рады, что местные жители и дети вышли с нами на посадку. Ребята научились высаживать деревья, задавали очень много вопросов о деревьях и их особенностях. Во время посадки мы вспоминали героев нашего района, которые встали на защиту страны, - рассказал заместитель руководителя Баргузинского лесхоза Пётр Колмаков.



За один день участники акции озеленили территории мемориала братьев Кюхельбекеров, Баргузинской районной больницы, а также памятника борцам за власть Советов. Было высажено 155 саженцев берёзы, сосны, рябины и черёмухи.



Ранее эти саженцы выкопали под линиями электропередач, в квартальных просеках, на противопожарных разрывах – там, где деревья должны вырубаться в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах.

