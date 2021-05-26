Акцию «Пропустите пешеходов» провели в Бурятии

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Акция прошла в Баргузинском районе



В Баргузинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции вместе с народными дружинниками провели профилактическую акцию «Пропустите пешеходов».



Водителям напомнили о безопасности пешеходов. «Согласно требований ПДД, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу гражданам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода», - объяснили полицейские.



Также сотрудники ГИБДД попросили автомобилистов заранее снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, уделив при этом особое внимание остановкам общественного транспорта, школам и детсадам.



Дружинники, в свою очередь, вручали тематические листовки и призывали к уважительному отношению к пешеходам, сообщили в УГИБДД по Бурятии.





