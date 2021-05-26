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Мальчик из Дагестана победил в конкурсе горсовета Улан-Удэ

Мальчик из Дагестана победил в конкурсе горсовета Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Абумуслим отправил свою работу на конкурс «Моя история Победы»

Горсовет депутатов Улан-Удэ наградил победителей и лауреатов конкурса «Моя история Победы», проходившем в Instagram. С 21 апреля жители Бурятии и других регионов могли через видеоролики рассказать историю своих дедов и прадедов, которые воевали на полях сражений Великой Отечественной войны.

Итоги конкурса были подведены 24 мая. Из большого количества работ, члены жюри отобрали 19 участников. Дальше с помощью рандомайзера определи трёх победителей.

- В жюри были наши депутаты и средства массовой информации. Мы открыто, в режиме реального времени, случайным образом выбрали победителей. Всё честно. Все ролики достойные, я не могу кого-то отдельно выделить, каждый ребёнок, каждая семья старались, - рассказал председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.


Главными призами конкурса стали самокат, смартфон и велосипед. Призовой фонд составлял 45 тысяч рублей, он был сформирован из личных средств депутатов.

Обладателем самоката стал ученик физико-математической школы № 56 Иннокентий. В своей работе он рассказал о прадедушке, участнике войны Поселенове Александре Иннокентьевиче.

Смартфон достался участнику из другого региона. Гаджет будет отправлен юному жителю города Дербент Республики Дагестан Абумуслиму. Юноша узнал о конкурсе совершенно случайно, и организаторы приняли решение принять заявку участника из Северо-Кавказского округа.

Обладательницей самого дорогого приза – велосипеда – стала учащаяся лингвистической гимназии № 3 Улан-Удэ Дарья Белянкина. О конкурсе девочке рассказала учительница.

- В ролике рассказывалась биография моего прадедушки Данилова Владимира Сагахановича. Он прошёл через всю войну и участвовал в параде Победы на Красной площади в 1945 году. Победа в конкурсе стала для меня неожиданной, я не думала, что выиграю, - рассказала Дарья Белянкина.

Лауреаты конкурса были поощрены грамотами и сладкими призами.

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