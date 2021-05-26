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В Бурятии определили лучших бегунов среди сотрудников МЧС

В Бурятии определили лучших бегунов среди сотрудников МЧС
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В эстафете отрыв составил долю секунды

25 мая на Центральном стадионе в Улан-Удэ прошли ежегодные соревнования по лёгкой атлетике на Кубок заслуженного работника физической культуры Республики Бурятия, ветерана пожарной охраны Павла Лаптева. В спортивных состязаниях приняли участие представители МЧС.

Соревнование проходило в два этапа: личное первенство - на дистанциях 5 км, 1000 м, 400 м, и 100 м, и эстафета - 800 м, 400 м, 200 м и 100 м.

Безоговорочную победу в личном первенстве на дистанции 5 километров одержал заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Евгений Капустин с результатом 17 мин. 49 сек.

В забеге на 1000 метров самой быстрой стала радиотелефонист Центрального пунта пожарной связи Главного управления Кристинья Белалова с результатом 3 мин. 04 сек.

На дистанции 400 метров в мужском зачёте первым завершил забег пожарный пожарно-спасательной части (ПСЧ) №1 Владимир Барляев с результатом 57 сек., в женском зачете лучший результат 1 мин. 22 сек. у старшины ПСЧ-2 Ольги Соловьевой. Лучшим спринтером в стометровке стал пожарный ПСЧ №5 Сергей Иванов с результатом 12,09 сек.

Нешуточная борьба среди лучших легкоатлетов чрезвычайного ведомства развернулась во время эстафеты. На первом месте легкоатлеты Центра управления в кризисных ситуациях. Всего на долю секунды им уступили победу спортсмены сборной команды Главного управления. Третье место у 73-й пожарно-спасательной части.

По итогам соревнований первое место в общекомандном зачёте заняла команда пожарно-спасательной части №5 Улан-Удэ. На втором месте команда ЦУКС Главного управления. Замкнули тройку лидеров - пожарные ПСЧ-73.

В первых числах июня сборная команда Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, куда войдут лучшие легкоатлеты, примет участие в первенстве по лёгкой атлетике «Динамо».


По информации ГУ МЧС по Бурятии
спорт легкая атлетика МЧС
 
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