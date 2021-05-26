Озеленили территорию Хоринской школы
Лесники и ребята из школьных лесничеств озеленяют районы Бурятии в рамках международной акции «Сад памяти». Так, в селе Хоринск прошла посадка саженцев альпийской смородины и берёзы, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В дождливый, но тёплый день, ребята из школьного лесничества «Лесовичок» помогли сотрудникам Хоринского лесхоза и лесничества озеленить территорию Хоринской школы. Вместе они высадили 30 саженцев альпийской смородины и берёзы.
- В этом году в наше школьное лесничество пришли новенькие. Поэтому перед посадкой мы провели инструктаж и показали детишкам, как правильно выкопать ямку и посадить саженцы. А также, как за ними ухаживать, чтобы деревья ещё долгое время радовали прохожих, - поделилась участковый лесничий Хоринского лесничества Светлана Григорьева.
Результатом этого совместного труда стал новый сквер.
- Я первый раз высаживала деревья, но мне очень понравилось, и я хочу высадить как можно больше деревьев! – рассказала юный лесник Лиза.
В Бурятии лесники и дети высадили альпийскую смородину
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Решён вопрос с хедлайнером второго дня фестиваля «Голос кочевников»
Абумуслим отправил свою работу на конкурс «Моя история Победы»
Пользователи социальных сетей ждут ответа от политика
Акция прошла в Баргузинском районе
В эстафете отрыв составил долю секунды
Озеленили территорию Хоринской школы
Соседние регионы оказались в демографическом рейтинге ниже Бурятии
Всего на переселение из аварийного жилья в зоне БАМ в этом году предусмотрено более 300 млн
Покупатели и продавцы автомобилей редко выбирают безналичный способ оплаты
Во время испытаний выявили более десяти порывов на теплосетях
По поводу переименования улицы состоятся публичные слушания
В республике действует особый противопожарный режим
Заболевших ковидом по-прежнему достаточно много, но меньше, чем в последние дни
В целом по стране большинство россиян выбирают всё же общественный транспорт
Роспотребнадзор вновь выразил опасение по поводу проведения «Голоса кочевников»