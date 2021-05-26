В Бурятии лесники и дети высадили альпийскую смородину

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Озеленили территорию Хоринской школы



Лесники и ребята из школьных лесничеств озеленяют районы Бурятии в рамках международной акции «Сад памяти». Так, в селе Хоринск прошла посадка саженцев альпийской смородины и берёзы, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В дождливый, но тёплый день, ребята из школьного лесничества «Лесовичок» помогли сотрудникам Хоринского лесхоза и лесничества озеленить территорию Хоринской школы. Вместе они высадили 30 саженцев альпийской смородины и берёзы.



- В этом году в наше школьное лесничество пришли новенькие. Поэтому перед посадкой мы провели инструктаж и показали детишкам, как правильно выкопать ямку и посадить саженцы. А также, как за ними ухаживать, чтобы деревья ещё долгое время радовали прохожих, - поделилась участковый лесничий Хоринского лесничества Светлана Григорьева.



Результатом этого совместного труда стал новый сквер.



- Я первый раз высаживала деревья, но мне очень понравилось, и я хочу высадить как можно больше деревьев! – рассказала юный лесник Лиза.





