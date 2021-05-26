Состоялся зональный отбор команд районов по волейболу и футболу
В Бурятии с 21 по 23 мая прошли отборочные соревнования по футболу и волейболу на республиканские летние сельские игры.
Как сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района, в селе Бичура состоялись отборочные соревнования по футболу. В них приняли участие Кяхтинский, Закаменский, Курумканский, Иволгинский и Бичурский районы. Команду Кяхтинского района представляли спортсмены: Бальчинов Денис, Баранов Денис, Болготов Борис, Гармаев Доржо, Колпаков Анатолий, Коноваленко Иван, Найданов Булат, Ранжуров Валентин, Будаев Константин, Тодорхоев Булат, Федоров Станислав, Цаганов Олег и Якубинский Дмитрий. Они показали отличный результат, заняв на соревнованиях первое место.
У женщин отборочные соревнования по волейболу проходили в городе Кяхта. Участие приняли четыре команды из Кяхтинского, Закаменского, Бичурского и Курумканского районов. Кяхтинский район представляли спортсменки: Рассадина Инна, Зандакова Ксения, Чагдурова Татьяна, Цыремпилова Юлия, Смородникова Анна, Изосимова Анастасия, Ванчикова Оксана, Стороженко Антонида и Черноярова Татьяна. Волейболистки заняли второе место, уступив лишь Закаменскому району.
По результатам отборочных соревнований обе команды Кяхтинского района вышли в финал XVIII республиканских летних сельских игр, которые пройдут в Кижингинском районе в начале июля.
В Бурятии проходят отборочные соревнования в финал сельских игр
Общество, Фото:
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