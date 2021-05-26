Комплекс оборудован телефонной и радиосвязью
В соединение управления Восточного военного округа в Бурятии поступила новейшая подвижная электростанция, спроектированная на базе автомобиля повышенной проходимости «КамАЗ-5350».
- Подвижная электростанция смонтирована в кузове-фургоне автомобиля повышенной проходимости «КамАЗ-5350». Она предназначена для питания потребителей электроэнергией трёхфазного переменного тока напряжением 380 В номинальной мощностью 30 кВА, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Подвижная электростанция рассчитана на работу в диапазонах температур от -40 до +50 градусов. Он имеет дистанционное управление, контролировать работу системы электропитания потребителей можно с рабочего места начальника электростанции.
В комплект оборудования электростанции входит автоматическая телефонная связь и служебная радиосвязь.
- Освоение военнослужащими этой техники в ходе боевой подготовки начнётся в летнем периоде обучения, - сообщили в Восточном военном округе.
Военные Бурятии получили передвижную электростанцию
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