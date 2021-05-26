Подавляющее большинство жителей Бурятии покупают машины за наличные

Покупатели и продавцы автомобилей редко выбирают безналичный способ оплаты



Автомобильный сайт Дром провёл всероссийский опрос «Как вы платили за автомобиль?». Подавляющее большинство жителей Бурятии — 83% — покупали машину за наличные деньги. Доля безналичных способов оплаты составила всего 17%.



При этом 71% автомобилистов Бурятии за наличные приобретали подержанные автомобили у частников, 10% — новые авто и 2% — «бэушки» у дилеров. Чаще всего безналичным способом жители республики расплачивались за подержанные авто у частников — так делали 13% опрошенных, 3% покупали по безналу новые машины у дилеров и только 1% — машины с пробегом в автосалоне.



В среднем по стране 85% покупали машину за наличные деньги, 15% — безналичным способом оплаты. Крым возглавил рейтинг регионов России, где чаще всего расплачиваются наличными за машины. На полуострове 93% автолюбителей выбрали такой способ оплаты. Забайкальский край, Алтайский край, Курганская и Воронежская области также вошли в топ-5 регионов с высокой долей оплаты наличными. В этих регионах при покупке авто 90% рассчитывались «живыми» деньгами.



Чаще всего в стране безналичным способом платят за машины в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Нижегородской и Тюменской областях. В этих регионах более 20% автолюбителей приобретали авто по безналу.



Пользователи рассказали, что дилеры предпочитают оплату наличными. «Хотел оплатить картой, но дилер вежливо попросил оплатить кэшем», — поделился своим опытом автолюбитель из Омска.



- Покупателю выгодно оплачивать машину картой, потому что такой платеж пройдёт через банк и будет являться подтверждением факта оплаты. А вот продавцу, наоборот, это не выгодно. Причём если продавец является частным лицом, владеющим машиной менее трёх лет, он должен будет заплатить налог на доходы. А у дилеров безналичный способ оплаты отнимает выручку, так как банковская комиссия составляет для них 1-1,5% от платежа. При этом описанные проблемы возникают, если все участники сделки являются законопослушными. А если хотя бы один из них «оптимизирует налоги», то оплата наличными позволит ему избежать ещё большего количества проблем, — рассказывает аналитик Дрома Игорь Олейников.

