Во время испытаний выявили более десяти порывов на теплосетях
Утром 24 мая в Улан-Удэ по графику отключили горячую воду на Элеваторе и ПВЗ. Здесь проводили гидравлические испытания теплосетей. Была прекращена подача горячего водоснабжения в 124 многоквартирных домах, шести детских садах и пять школах, а также в железнодорожной больнице.
Работы завершились ночью 25 мая. Однако горячая вода пока не вернулась в 54 многоквартирных дома. Связано это с выявленными порывами на теплосетях.
- После завершения гидравлических испытаний выявлены 12 порывов на теплосетях тепломагистрали №1. В настоящее время без горячей воды остаются 54 многоквартирных дома. Выявленные повреждений тепловых сетей оперативно устраняют дежурные бригады ТГК-14, после чего горячая вода будет сразу подаваться потребителям, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Гидравлические испытания на плотность и прочность необходимы для максимального выявления ветхих и аварийных участков трубопроводов и качественной подготовки энергооборудования к следующему отопительному сезону.
В Улан-Удэ горячая вода не вернулась в 54 дома
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