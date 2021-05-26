В Улан-Удэ может появиться улица Дондока Улзытуева

По поводу переименования улицы состоятся публичные слушания
В Улан-Удэ в ближайшем будущем может появиться улица Дондока Улзытуева. Об этом стало известно из распоряжения и.о. мэра Улан-Удэ Олега Екимовского от 17 мая о назначении общественных слушаний по вопросу изменения наименования элемента улично-дорожной сети.
Согласно документу, планируется часть улицы Геологической переименовать в улицу имени Улзытуева.
«Провести общественные слушания по вопросу раздела элемента улично-дорожной сети «ул. Геологическая», расположенного на территории Октябрьского района г. Улан-Удэ, на самостоятельные элементы с изменением наименования отделяемой части элемента на «ул. Дондока Улзытуева» и сохранением исходного наименования оставшейся части, согласно приложению к настоящему распоряжению», - говорится в распоряжении.
Общественные слушания пройдут 2 июня.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ появились улицы Милонитовая, Милая, Нежная, Ласковая, Мангальная и др.
Справка:
Дондок Аюшеевич Улзытуев родился 5 декабря 1936 года в селе Шибертуй Бичурского района Бурятии. Выпускник Литературного института имени Горького. Работал в Бурятском книжном издательстве, журнале «Байкал».
Первый поэтический дебют состоялся ещё в восьмом классе. В 1957 году выпустил первую книгу «Гуурhай гурбан нюуса» (Три тайны пера).
Автор свыше 20 поэтических сборников, изданных в Улан-Удэ и Москве: «Ая ганга» (1961), «Хайранга» (1964), «Һолонго» (Радуга) (1966), «Аадар» (Гроза) (1967), «Эрьесэ» (Круговорот) (1968), «Шушы» (1969), «Сагай сууряан» (Эхо времени) (1970), «Ехэ дабаан» (Большой перевал) (1972), «Ая гангын орон» (Страна Ая ганги) (1974), «Хүхын дуунай үе» (Ая ганга) (1986), «36 шүлэг» = «36 стихов» (1996), «Шэлэгдэмэл зохёолнууд» (Избранное) (1996) и др.
Его стихи переводили лучшие поэты его времени — Евгений Евтушенко, Станислав Куняев. В Москве изданы сборники «Млечный путь» (1961), «Избранная лирика» (1964), «Олений рог» (1965), «Большой перевал» (1970), «Ая ганга» (1974), «Напев» (1983). Стихи печатались на страницах журналов «Байгал», «Байкал», «Юность», «Дальний Восток», «Смена», «Огонёк», «Знамя», «Дружба народов», «Сибирские огни». Перу поэта принадлежат лирико-публицистические сборники «Беспокойное сердце», «Бүрэн Хаанай хормойдо» (У отрогов Бурин-Хана) (1971).
Дондок Улзытуев широко известен и как поэт-песенник.
Поэт умер в 1972 году, ему было всего 35 лет.
В Улан-Удэ может появиться улица Дондока Улзытуева
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