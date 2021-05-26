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В Забайкалье растёт плотность диких тюльпанов

В Забайкалье растёт плотность диких тюльпанов
Общество,  Фото:pixabay.com
Несмотря на это цветущих растений мало

В Забайкалье обследования, проведённые ботаниками Даурского заповедника, выявили, что плотность тюльпанов в крае по сравнению с прошлым годом заметно выросла. Однако цветущих растений мало, и у большинства всего лишь один лист. Возможно, что своё влияние оказывает антропогенный фактор, в виде выпаса скота в местах его произрастания.

Этот очень хрупкий и миниатюрный цветок встречается только в двух районах края: Агинском и Ононском. При этом известны только три места, где он растёт. Это окрестности горы Малый Батор (Агинский район) и два в Ононском районе – в охранной зоне Даурского заповедника в окрестностях горы Гыдыргун и у озера Баин-Цаган. Причём последнюю локальную точку ботаники Даурского заповедника обнаружили совсем недавно – три года назад.

- Тюльпан одноцветковый включён в Красную книгу Забайкальского края. Его современный ареал – Монголия, Казахстан, северные районы Китая. В России вид растёт в степных районах Алтая, Тувы, Хакасии, Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краёв. Яркий и нежный первоцвет относится к семейству лилейных и представляет из себя миниатюрное луковичное растение высотой всего 10-15 см с двумя линейными листами и одиночным жёлтым цветком, - пояснила научный сотрудник Людмила Сараева.

По её словам, забайкальский тюльпан – реликт миоцен-плиоценового периода. У него очень короткий креативный жизненный цикл, сохранившийся ещё с древних времён. Зацветает рано – в конце апреля-начале мая, к концу мая плодоносит, а в июне уже отмирает.

- В отдельные годы в Забайкалье, в условиях сухой, холодной и ветреной весны, тюльпан зацветает редко. В это время у него наблюдается лишь появление одного листа. Развитие тюльпана от семени до цветка занимает от трёх до семи лет, в зависимости от природных и антропогенных условий. Поэтому не каждому повезёт и удастся полюбоваться солнечным нежным ярко-жёлтым цветком древнего реликта, хранящего, как талисман, богатую историю и имеющего 20-ти миллионных предков, - сообщили в Даурском заповеднике.
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