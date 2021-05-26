На мосту трассы «Байкал» ввели ограничение движения транспорта

Состояние моста через реку Безымянная признали неудовлетворительным



В Иркутской области вводятся временные ограничения движения транспортных средств по мосту через реку Безымянная на км 126+950 автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита с установкой требуемых дорожных знаков.



Ограничения введены распоряжением в связи с неудовлетворительным технико-эксплуатационным состоянием моста, выявленного по результатам проведённого осмотра. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования.



Временные ограничения движения транспорта будут действовать до 31 декабря этого года. Об этом сообщает упрдор «Южный Байкал».

