Состояние моста через реку Безымянная признали неудовлетворительным
В Иркутской области вводятся временные ограничения движения транспортных средств по мосту через реку Безымянная на км 126+950 автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита с установкой требуемых дорожных знаков.
Ограничения введены распоряжением в связи с неудовлетворительным технико-эксплуатационным состоянием моста, выявленного по результатам проведённого осмотра. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
Временные ограничения движения транспорта будут действовать до 31 декабря этого года. Об этом сообщает упрдор «Южный Байкал».
На мосту трассы «Байкал» ввели ограничение движения транспорта
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