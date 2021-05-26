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В Бурятии разыграли кубок по фигурному катанию

В Бурятии разыграли кубок по фигурному катанию
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены республики на домашних соревнованиях завоевали 32 медали

На прошлой неделе в Улан-Удэ прошёл II открытый кубок Бурятии по фигурному катанию на коньках. Спортивное мероприятие собрало 100 участников из Читы, Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ.

Завершающее в этом сезоне соревнование принесло нашим спортсменам 32 медалей. Первые места турнира заняли Пётр Кобзев, Кира Харабара, Кира Мартынова, Злата Петрушенко, София Медведева, Соня Шагжитарова, Кира Гулгенова, Егор Бидагаев и Дарья Молочкова.

Вторые места у Марии Батышевой, Елизаветы Дементьевой, Ксюши Дружининой, Артура Минчева, Есении Сабировой, Ульяны Бунаевой, Санжи Жамьянова, Софии Цзян, Алины Цыбиковой и Алины Цыреновой.

Третьими стали Арина Жуйкова, Злата Петрушенко, Елена Алексеева, София Алекминская, Василиса Каширская, Жанна Бандурович, Виталий Ермолаев, Сарюна Санжиева, Алтана Будаева, Кира Хулукшинова, Алина Мункуева, Сумайя Аминова и Милана Фёдорова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
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