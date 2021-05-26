В Петербурге появится памятная плита забайкальцам, защищавшим Ленинград

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Она станет частью Аллеи Памяти на Пискаревском мемориальном кладбище



1 июня на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге состоится открытие мемориальной плиты участникам обороны Ленинграда из Забайкалья. В мероприятии примет участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе поездки на Петербургский международный экономический форум.



Как сообщает пресс-служба краевого правительства, идея проекта принадлежит губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, который предложил установить памятные плиты всем городам, чьи граждане защищали в годы войны Ленинград. Ранее подобные плиты, посвящённые уроженцам других российских городов открыли на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. Они стали частью Аллеи Памяти.



- На Пискаревском кладбище лежат сотни тысяч ленинградцев и воинов, защищавших Ленинград, - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Наш город защищали жители различных регионов нашей страны и поэтому все они должны быть представлены на мемориальном комплексе.

