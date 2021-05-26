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Усть-Ордынские школьники выиграли «газетную» эстафету в Иркутске

Усть-Ордынские школьники выиграли «газетную» эстафету в Иркутске
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Прошла легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Восточно-Сибирская правда»

В центре Иркутска 25 мая состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, на призы газеты «Восточно-Сибирская правда». В ней приняли участие школьники, студенты ссузов и вузов, трудовые коллективы, спортивные клубы, а также ветераны.

Эстафета включала шесть этапов. Среди юношей из школ первое место заняла команда Усть-Ордынской средней школы №2, второе место – у команды иркутской гимназии №3, третье – у команды гимназии №25. Среди девушек из школ победила команда Усть-Ордынской средней школы №2, второй результат показала команда шелеховской средней общеобразовательной школы №6, замкнула тройку призёров команда иркутской гимназии №3.

Среди команд юношей и девушек из средних специальных учебных заведений победила команда государственного училища олимпийского резерва города Иркутска. Среди юношей второе место заняла команда Ангарского автотранспортного техникума, на третьем месте – команда Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта. Среди девушек второй стала ещё одна команда государственного училища олимпийского резерва города Иркутска, третье место – у Иркутского базового медицинского колледжа.

Среди студентов вузов победу одержала команда Восточно-Сибирского института МВД, второе место заняла команда Иркутского филиала Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, третье место – у команды Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации. Среди студенток вузов победила команда Иркутского филиала Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма; второе место – у Восточно-Сибирского института МВД; третье – у Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского.

Среди трудовых коллективов и спортивных клубов мужскую эстафету выиграла команда 29-й ракетной дивизии, второй финишировала команда ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», третий результат – у администрации города Иркутска. В женской эстафете лидировала сборная команда учреждений министерства спорта Иркутской области, второй стала команда ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», на третью ступень пьедестала поднялась команда государственного училища олимпийского резерва города Иркутска.

Победители и призёры традиционной легкоатлетической эстафеты были награждены дипломами, кубками и призами. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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