Жители Дальнего Востока предпочитают личный транспорт общественному

В целом по стране большинство россиян выбирают всё же общественный транспорт



Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Дальневосточного федерального округа и выяснила, как они обычно добираются до работы.



Оказалось, что 40% дальневосточников обычно добираются до места работы на своём автомобиле, 27% - на общественном транспорте, 15% - пешком. Ещё 17% часть пути проделывают на автомобиле, часть - на общественном транспорте.



- Интересно, что по популярности личного транспорта Дальний Восток оказался на первом месте среди регионов страны, а по популярности общественного транспорта делит предпоследнюю девятую строку рейтинга с Северо-Западным федеральным округом. Для сравнения: в целом по стране общественный транспорт предпочитают 46%, а свой автомобиль – 30%. Наиболее часто общественным транспортом пользуются москвичи: 68% выбрали этот вариант, а вот на личном авто на работу ездят лишь 19% жителей столицы, - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елена Волкова.



С точки зрения профессиональной принадлежности общественный транспорт чаще других используют представители сферы «Искусство, масс-медиа», свой автомобиль – высший менеджмент. Пешком до работы чаще других добираются педагоги и научные работники.

