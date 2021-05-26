В Забайкалье перевозили скот без документов

Животных вернули к месту отгрузки



23 мая в Забайкальском крае в городе Борзя пресечена попытка перевозки 5 голов крупного и мелкого рогатого скота. Животные перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, клиническое состояние и эпизоотическое благополучие местности вывоза, из села Южное Борзинского района в Борзю.



В отношении перевозчика за нарушение требований законодательства в области ветеринарии возбуждено дело об административном правонарушении. Животные возвращены к месту отгрузки.



Всего с начала 2021 года инспекторами управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю пресечена перевозка 453 голов сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов - 178 голов лошадей, 176 голов крупного рогатого скота, 99 голов мелкого рогатого скота и свиней, сообщает пресс-служба управления.

