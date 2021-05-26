В Бурятии оштрафовали бизнесмена за захламлённый участок





Решения вступили в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.





В пункте приёма и отгрузки древесины, расположенного в Бичурском районе Бурятии, нарушали закон об отходах производства и потребления.Прокурорской проверкой установлено, что участок данного пункта и прилегающая к нему территория захламлены отходами лесопиления и отходами, образующимися при эксплуатации автотранспорта, площадки временного накопления отходов отсутствуют либо не соответствуют санитарным требованиям. Индивидуальным предпринимателем не приняты меры по своевременному предоставлению отчётности о результатах осуществления производственного экологического контроля и оплате за негативное воздействие на окружающую среду.После прокурорского вмешательства выявленные нарушения устранены.Индивидуальный предприниматель за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, сокрытие экологической информации и нарушение требований при осуществлении мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, а также непринятие мер к недопущению размещения отходов на своей территории либо к перемещению этих отходов в санкционированные места размещения отходов, привлечён к административной ответственности. Его оштрафовали на общую сумму 56 тысяч рублей.