В Бурятии «чёрного лесоруба» отправили в колонию

Мужчина вырубил деревьев почти на 200 тысяч
Житель села Новоильинск Заиграевского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
В январе 2020 года ранее судимый местный житель, приехав на автомашине ЗИЛ-131 в лес вблизи села Горхон Заиграевского района, вырубил сосны.
Общий ущерб превысил 190 тысяч рублей.
- Приговором суда виновному, с учётом непогашенной судимости, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Иск прокурора района о взыскании с виновного суммы причинённого ущерба удовлетворён в полном объёме.
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