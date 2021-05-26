В Бурятии «чёрного лесоруба» отправили в колонию

В январе 2020 года ранее судимый местный житель, приехав на автомашине ЗИЛ-131 в лес вблизи села Горхон Заиграевского района, вырубил сосны.







Общий ущерб превысил 190 тысяч рублей.

Житель села Новоильинск Заиграевского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.- Приговором суда виновному, с учётом непогашенной судимости, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Иск прокурора района о взыскании с виновного суммы причинённого ущерба удовлетворён в полном объёме.