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В Иркутской области раскрыли преступление пятилетней давности

В Иркутской области раскрыли преступление пятилетней давности
Общество,  Фото:pixabay.com.
Убийцу и грабителя нашли реабилитационном центре

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и разбое.

По версии следствия, в июле 2016 года мужчина, находясь на улице Вокзальная в городе Шелехове, заметил девушку, идущую по направлению к микрорайону Привокзальный. В этот момент он решил её ограбить, отняв у неё сумку. Мужчина напал на девушку, пресекая её сопротивление, закрыл ладонью её рот и нос, и оттащил в безлюдное место. В результате 24-летняя потерпевшая скончалась.

Тогда установить подозреваемого не удалось, производство предварительного следствия по делу было приостановлено. В 2020 году следствие возобновили, после проведения дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и следователями-криминалистами следственного управления при взаимодействии сотрудников полиции была установлена личность мужчины, причастного к совершению преступления. Им оказался уроженец города Нижнеудинска, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. 12 января текущего года он был задержан в Иркутске в одном из реабилитационных центров для лечения алкоголизма и наркотической зависимости.

- Следователями СК России проведён большой объём следственных действий, в том числе проверка показаний на месте преступления. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Иркутская область
 
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