Убийцу и грабителя нашли реабилитационном центре
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и разбое.
По версии следствия, в июле 2016 года мужчина, находясь на улице Вокзальная в городе Шелехове, заметил девушку, идущую по направлению к микрорайону Привокзальный. В этот момент он решил её ограбить, отняв у неё сумку. Мужчина напал на девушку, пресекая её сопротивление, закрыл ладонью её рот и нос, и оттащил в безлюдное место. В результате 24-летняя потерпевшая скончалась.
Тогда установить подозреваемого не удалось, производство предварительного следствия по делу было приостановлено. В 2020 году следствие возобновили, после проведения дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и следователями-криминалистами следственного управления при взаимодействии сотрудников полиции была установлена личность мужчины, причастного к совершению преступления. Им оказался уроженец города Нижнеудинска, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. 12 января текущего года он был задержан в Иркутске в одном из реабилитационных центров для лечения алкоголизма и наркотической зависимости.
- Следователями СК России проведён большой объём следственных действий, в том числе проверка показаний на месте преступления. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе областного Следкома.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области раскрыли преступление пятилетней давности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В целом по стране большинство россиян выбирают всё же общественный транспорт
Роспотребнадзор вновь выразил опасение по поводу проведения «Голоса кочевников»
Животных вернули к месту отгрузки
Нарушения выявила прокуратура
Мужчина вырубил деревьев почти на 200 тысяч
Убийцу и грабителя нашли реабилитационном центре
В рамках мероприятий откроется выставка и пройдут круглый стол и тематическая встреча
Максимальная температура воздуха в республике составит +18
Соревнования собираются провести в июне-сентябре
В этом году организаторы массового спортивного мероприятия собираются установить рекорд Гиннесса
Финал мероприятия включает в себя гала-концерт, выставку и конкурс чтецов
Лучшие работы будут отправлены в центр охраны дикой природы в Москве
Своё мастерство иркутянам покажут оперные певцы из Вены, Белграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Улан-Удэ
В столице Бурятии стартовала благотворительная акция
Под ней установлен почтовый ящик, где люди смогут оставлять истории или переживания, связанные со ВИЧ