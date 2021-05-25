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В среду в Бурятии завоют сирены

В среду в Бурятии завоют сирены
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителей просят соблюдать спокойствие

В среду, 26 мая в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения.

С 10:00 до 10:15 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.

Специалисты республиканского агентства ГО и ЧС просят жителей и гостей Бурятии соблюдать спокойствие.

Подобные проверки проводятся в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.




сирены
 
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