В среду в Бурятии завоют сирены

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жителей просят соблюдать спокойствие



В среду, 26 мая в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения.



С 10:00 до 10:15 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.



Специалисты республиканского агентства ГО и ЧС просят жителей и гостей Бурятии соблюдать спокойствие.



Подобные проверки проводятся в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.









