Первый эксперимент с теплицей оказался удачным
В прошлом году лесники в Бурятии своими силами построили теплицу для выращивания сеянцев сосны. Такая технология выращивания показала свою эффективность, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Мы построили теплицу в формате эксперимента, вырастили более 169 тысяч сеянцев сосны с открытой корневой системой. Эксперимент себя полностью оправдал – сеянцы достигли стандартных размеров гораздо быстрее, чем в открытом грунте, - сообщил заместитель руководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников.
Сейчас лесники уже строят вторую такую теплицу, чтобы вырастить как можно больше посадочного материала для восстановления погибших лесов.
Также в теплице специалисты «Лесресурс» вместе со студентами Бурятского лесопромышленного колледжа проводят эксперимент по выращиванию сеянцев кедра с закрытой корневой системой.
Для начала студенты подготовили почву и засыпали её по кассетам, а затем, посадили пророщенные орешки кедра. Всего было посеяно более 4000 семян кедра.
- Пока у нас мало опыта по выращиванию сеянцев кедра, особенно с закрытой корневой системой. Конечно, мы будем стараться вырастить эту ценную породу дерева. Студентов очень заинтересовала данная тема, ведь можно написать много исследовательских работ, - поделилась инженер 2 категории по лесовосстановлению АУ РБ «Лесресурс» Наталья Баклашкина.
Лесники Бурятии будут выращивать кедр в теплице
Общество, Фото:
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