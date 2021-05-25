В Иркутске на клумбы впервые высадят тюльпаны

Луковицы заложили в двух местах



В Иркутске на городские клумбы впервые высадят тюльпаны.



Специалисты «Горзеленхоза» осенью заложили луковицы тюльпанов на клумбе у Вечного огня и на улице Ленина, 40. В следующем году планируется, что тюльпаны также появятся в Тихвинском сквере. Всего для озеленения городских клумб выращено более 530 тысяч цветов, площадь посадок в этом году увеличена на 1200 квадратных метров, сообщила начальник агрокомплекса предприятия Анастасия Кузьменко.



– Иркутск отмечает юбилей, и дизайн-проекты посвящены этому событию. В микрорайоне Солнечный на склоне у памятника Маршалу Жукову будет высажена цветочная клумба – надпись «360 лет Иркутску», цветами будет выполнен герб города. Также цветочная надпись «С юбилеем, любимый Иркутск» будет высажена на площади Конституции у ЗАГСа. На городские клумбы растения выбираем проверенные – петуния, бархатцы, бегония и другие, – подчеркнула Анастасия Кузьменко. – В сквере имени Кирова будут установлены новые конструкции с вазонами, и в них будут высажены ампельные растения – бегония, ипомея. Впервые иркутян будут радовать декоративные кустарники гортензии.



Традиционно работы по озеленению начинаются в конце мая, когда устанавливаются положительные ночные температуры. В этом году в связи с погодными условиями изначальные графики скорректированы, сообщили в мэрии Иркутска.





