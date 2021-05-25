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Бурятские юмористы снимут «суперсмешную» комедию

Бурятские юмористы снимут «суперсмешную» комедию
Общество, 
Кастинг на съёмки в фильме вызвал нешуточный ажиотаж

Бурятские юмористы из «ЧиВа 03» решили снять полнометражный художественный фильм. Они сообщили, что сценарий будущей ленты уже готов.

- Мы, команда «ЧиВа 03», решили выйти на новый уровень. Этим летом мы решили снять полнометражный художественный фильм. Это будет суперсмешная комедия – ну, в нашем стиле, можно сказать. Поэтому, друзья, мы объявляем кастинг актёров. Если ты весёлый, харизматичный, талантливый парень или девушка, возможно, просто трудяга-работяга, приходи на наш кастинг. Возможно, ты получишь одну их главных ролей в нашей комедии. Пол, возраст, национальность вообще не важны, главный критерий – старше 18 лет, - объявили на прошлой неделе Чимит Жамьянов и Валерий Гуляев.


Кастинг состоялся в воскресенье. Он, судя по видео в аккаунте юмористов, вызвал ажиотаж.

Пользователи просят ещё раз провести кастинг для тех, кто находился в другом городе или вовремя не увидел объявление.


Как сообщал «Байкал-Daily», трио «Чива» в составе Чимита Жамьянова, Валерия Гуляева и Юрия Дамбаева продолжает борьбу на шоу ТНТ «Comedy Баттл» (16+).


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