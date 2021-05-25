Конный марафон Армейских игр пройдёт в Монголии

Сейчас в Туве проходят соревнования по отбору российских участников



В рамках Армейских международных игр 2021 года Вооружённые силы Монголии и России совместно организуют конный марафон «Аравт» в Монголии, а в России – соревнование «Военное ралли». В связи с этим с 22 по 25 мая в Кызыле военнослужащие двух стран провели совместное заседание по планированию мероприятий.



На заседании монгольскую рабочую группу возглавляет начальник отдела оперативного управления Генштаба ВС Монголии, бригадный генерал С. Дашзэвэг, а российскую группу – начальник главного бронетанкового управления Минобороны Российской Федерации, полковник А. Власенко и старший офицер главного управления боевой подготовки сухопутных войск РФ, полковник А. Покровский.



Заседание проводилось в двух этапах. На первом этапе рассмотрен вопрос совместной организации соревнования «Военное ралли», а на втором согласована организация международного конного марафона «Аравт». Стороны пришли к единому мнению по этим вопросам, сообщает монгольское новостное агентство «Монцамэ».



Кроме того, члены рабочей группы Вооружённых сил Монголии приняли участие в церемонии открытия соревнования по отбору российских участников в «Аравт» и «Военном ралли». Торжественная церемония двух конкурсов всеармейского этапа Армейских международных игр состоялась на главной площади Тувы в городе Кызыл.



Всеармейские этапы конкурсов «Конный марафон» и «Военное ралли» проходят на территории Тувы с 24 по 30 мая. Участники соревнований вьючно-транспортных подразделений в ходе соревновательных дней проходят дистанцию более 150 километров, преодолевают около 50 естественных и искусственных препятствий, а также выявляют сильнейших в боевой подготовке. Участники «Военного ралли» преодолевают четыре этапа: первый этап – индивидуальная гонка, протяжённостью 124 км, где определяются победители в категориях «Грузовые автомобили 4х4», «Грузовые автомобили 6х6»; второй – выполнение нормативов по огневой подготовке, где оцениваются экипажи «Бронированных автомобилей»; третий – гонка с преследованием – 131 км и четвёртый этап – командная гонка, в которой военнослужащим предстоит преодолеть трассу длинной 142 км. После чего будет определена команда-победитель, представившая участников в категориях «Бронированные автомобили 4х4», «Грузовые автомобили 4х4» и «Грузовые автомобили 6х6».



Во всеармейских конкурсах «Конный марафон» и «Военное ралли» будет задействовано свыше 50 единиц автомобильной и специальной техники, около 100 военнослужащих, а также более 50 тувинских рысаков. По итогам соревнований команды показавшие наилучшие результаты и занявшие первые места представят Российскую Федерацию на международных состязаниях, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

