В Бурятии и Иркутской области изменится расписание поездов

Некоторые пригородные поезда будут переназначены на другой день



С 26 по 29 мая на участке Подкаменная – Улан-Удэ Восточно-Сибирской железной дороги изменится расписание пассажирского поезда №122 Иркутск – Улан-Удэ, с 3 по 12 июня – поездов №70 Москва – Чита, №122 Иркутск – Улан-Удэ. Разница с действующим расписанием составит от +1 до +20 минут.



Также 27 и 28 мая на участке Нижнеудинск – Хотхор поменяется график пассажирского поезда №72 Северобайкальск – Иркутск от + 1 до + 8 минут.



Кроме этого, 27 мая на БАМе изменится расписание пригородного поезда № 6367 Кунерма – Киренга. Со станции Кунерма поезд будет отправляться в 11:40 (на 2 часа 20 минут позже), на станцию Киренга прибывать в 13:59 (на 2 часа 16 минут позже). Изменения связаны с проведением работ по модернизации участка Дабан – Гоуджекит, сообщает пресс-служба ВСЖД.



По информации Байкальской пригородной пассажирской компании, в период выходных и праздничных дней в июне этого года для удобства пассажиров изменяется расписание движения пригородных поездов. Отменяются поезда №6337 Выдрино – Иркутск-Сорт. в сутках 14 июня и №6335 Байкальск – Иркутск-Сорт. в сутках 15 июня. Вместо них назначаются пригородные поезда: в сутках 14 июня - №6335 сообщением Байкальск – Иркутск-Сорт. (отправление со станции Байкальск в 5:18, прибытие на станцию Иркутск-Сорт. в 9:35); в сутках 15 июня - №6337 сообщением Выдрино – Иркутск-Сорт. (отправление со ст. Выдрино в 4:47, прибытие на ст. Иркутск-Сорт. в 9:35). Также отменяются №6060 Вихоревка – Речушка в сутках 13 июня и №6055 Речушка – Вихоревка в сутках 14 июня. Назначаются в сутках 14 июня - №6060 сообщением Вихоревка – Речушка (отправление со ст. Вихоревка в 21:00, прибытие на ст. Речушка в 0:06) и в сутках 15 июня №6055 сообщением Речушка – Вихоревка (отправление со ст. Речушка в 4:26, прибытие на ст. Вихоревка в 7:30).

