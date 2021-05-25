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В Забайкалье создадут молодёжную хоккейную лигу

В Забайкалье создадут молодёжную хоккейную лигу
Общество,  Фото:pixabay.com
На развитие детско-юношеского хоккея в регионе ежегодно будут выделять 70 миллионов рублей

Соглашение о реализации долгосрочной программы развития детско-юношеского хоккея в Забайкалье на 2021-2023 годы подписано между правительством региона и компанией «Норникель». Сотрудничество предполагает ежегодное софинансирование по 35 миллионов рублей от каждой из сторон на развитие детско-юношеского хоккея края.

В министерстве физкультуры и спорта Забайкальского отметили, что в сумму включено участие в соревнованиях, модернизация спортивной базы, обновление освещения и акустической системы, оборудования для водоподготовки, улучшающее качество льда, осушителей, необходимых для ледовых арен в весеннее и летнее время. В этом году также установлено новое холодильное оборудование. Сумма распределена так, чтобы поддерживать базу в хорошем состоянии и содействовать развитию юношеского хоккея.

- Проект, рассчитанный на три года, в конечном итоге нацелен на создание Забайкальской молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Самое главное, что ребятам, достигшим 18-лет, будет предоставлена возможность повышать свой спортивный уровень, не уезжая из края, оставаться дома и представлять Забайкальский край в МХЛ. Впереди много работы, уже сейчас поддерживаем все возвратные категории, занимающиеся в школе, уделяем внимание профессиональной подготовке тренеров. Уверен, что обширная программа поможет по-новому взглянуть на забайкальский хоккей, перспективы развития этого вида спорта, не ограничиваясь на создании МХЛ, - рассказал руководитель проекта «Развитие детско-юношеского хоккея» Дмитрий Виноградский.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, изменения уже начались – открывается интернат для талантливых ребят из районов края, которые смогут переехать в Читу и заниматься хоккеем. Проведены переговоры по созданию спортивного класса на базе школы №19, спортсмены смогут совмещать учёбу и тренировки.

В 2021 году исполняется 75 лет российскому хоккею, и, помимо совместной реализации программы, «Норникель» дополнительно планирует в этом году привезти в Забайкалье проект «Красная машина».

- Это очень яркий, зрелищный и полезный проект, когда большая команда профессионалов хоккея России на протяжении нескольких дней работает на территории: с детьми, с тренерами, привозит в регион современную методику подготовки хоккеистов, тренерские наработки, а лучшие хоккеисты клубов КХЛ и НХЛ проводят мастер-классы с ребятами. Эта проект очень хорошо показал себя во многих городах, теперь мы хотим реализовать его и в Чите, - пояснил советник вице-президента «Норильского никеля» Сергей Самойлов.
Забайкальский край спорт хоккей дети
 
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