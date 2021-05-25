В Бурятии МЧС проводит рейды на фермах

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Фермеров призывают к соблюдению пожарной безопасности



Сотрудники МЧС в Бурятии проводят плановые рейдовые осмотры животноводческих стоянок и крестьянских (фермерских) хозяйств.



- В ходе проводимых рейдов владельцам личных подсобных хозяйств, чабанам, руководителям крестьянских (фермерских) хозяйств доводится информация о соблюдении требований пожарной безопасности при хранении сена и кормов на территории стоянок, уборке территорий от горючего мусора, - сообщил главный специалист управления надзорной деятельности и профилактической работы Елена Мальцева.



Сотрудники МЧС разъясняют людям, в чьей собственности находится такой земельный участок, новые требования пожарной безопасности и мерах административного воздействия за нарушение этих правил.



- Особое внимание уделяется защитным мероприятиям, а точнее, созданию противопожарных опашек вокруг животноводческих стоянок. Чтобы избежать распространения внезапно возникшего неконтролируемого пожара, необходимо делать минерализованные полосы, - уточнила Елена Мальцева. - Защитная противопожарная полоса является барьером от распространения низового пожара как на территорию фермерского хозяйства, так и на населённые пункты или лес.



Кроме того, проводятся противопожарные инструктажи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

