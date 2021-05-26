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В Бурятии кратковременные дожди

В Бурятии кратковременные дожди
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Максимальная температура воздуха в республике составит +18

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 мая по республике местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +2,+7, местами 0,-5, днём +13,+18, местами +7,+12.

В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью +4,+6, днём +14,+16.
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